В Башкирии в ДТП с «Приорой» погибли два человека

В Башкирии в ночь на 27 сентября на 4 километре автодороги Ишимбай-Совхоз «Нефтяник» произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек, сообщает начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, 36-летний житель Ишимбайского района, управлявший автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, врезалась в металлическое ограждение моста, съехала в кювет и перевернулась.
В результате аварии водитель и его 34-летний пассажир получили смертельные травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Назначено проведение ряда экспертиз, которые должны установить точную причину аварии.