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В Башкирии в ДТП с «Приорой» погибли два человека

Госавтоинспекция устанавливает причины трагедии.

Источник: Телеграм-канал Владимира Севастьянова

В Башкирии в ночь на 27 сентября на 4 километре автодороги Ишимбай-Совхоз «Нефтяник» произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек, сообщает начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, 36-летний житель Ишимбайского района, управлявший автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, врезалась в металлическое ограждение моста, съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии водитель и его 34-летний пассажир получили смертельные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Назначено проведение ряда экспертиз, которые должны установить точную причину аварии.