В Пермском крае ищут женщину, которая ушла из центра соцадаптации и пропала

Женщина, которая ушла из центра социальной адаптации и пропала, разыскивается в Пермском крае, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
По данным организации, 55-летняя Татьяна Аристова пропала в посёлке Ветляны почти два месяца назад. Женщина ушла из Центра социальной адаптации утром 7 августа. С того момента её местонахождение остаётся неизвестным. Поиски продолжаются уже полтора месяца.
Поисковый отряд призывает неравнодушных пермяков помочь в распространении информации о пропавшей. Организация опубликовала ориентировку с приметами Татьяны. Рост пропавшей женщины 160 сантиметров, у неё плотное телосложение, русые с сединой волосы и зелёно-карие глаза.
В день исчезновения женщина была одета в тонкое пальто в серо-чёрную клетку, серую кофту с чёрными вставками, синие брюки и серые кроссовки с белой подошвой. С собой у Татьяны была большая чёрная женская сумка.
Все, кто знает о возможном местонахождении пропавшей жительницы Прикамья, могут сообщить об этом по телефонам (342) 204−49−04 или 102.