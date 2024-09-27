Опубликованы фото с места пожара, где погибли две омички

Ранее сообщалось, что в ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По версии следствия, хозяйка пригласила в гости друзей детства. Через какое-то время один из гостей, 52-летний мужчина, которому мешал уснуть шум застолья, поджёг занавеску на окне в соседней комнате. Так он пытался успокоить друзей.