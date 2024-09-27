Опубликованы фото с места пожара, где погибли две омички

В среду, 25 сентября, около 17:00 в частном доме на улице Новгородской произошёл пожар, в результате которого погибли 47-летняя хозяйка дома и её 45-летняя знакомая. СУ СК России по Омской области опубликовало фотографии с места произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По версии следствия, хозяйка пригласила в гости друзей детства. Через какое-то время один из гостей, 52-летний мужчина, которому мешал уснуть шум застолья, поджёг занавеску на окне в соседней комнате. Так он пытался успокоить друзей.
Когда начался пожар, омич пытался потушить огонь, но не смог. Две женщины, среди которых была сожительница подозреваемого, скончались от острого отравления продуктами горения. Обвиняемый и второй мужчина, находившийся в гостях, успели выбежать из дома.
В настоящее время проводится следствие, направленное на установление всех обстоятельств преступления.