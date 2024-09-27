Казахстан экспортирует зерна вдвое больше продуктов его переработки — МСХ РК

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Казахстан экспортирует зерна, экспорт которого растет быстрее, в 2,3 раза больше, чем продуктов из зерна, сообщает министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.
За январь-август 2024 года «было перевезено 2,3 млн тонн продуктов переработки зерна, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт продуктов переработки вырос на 20% до 1,8 млн тонн, а внутренние перевозки — на 9% до 500 тыс. тонн», — говорится в сообщении, со ссылкой на КТЖ, на официальном сайте МСХ РК, опубликованном в пятницу.
Согласно информации, железнодорожные перевозки зерна, по итогам восьми месяцев 2024 года, превысили 5,4 млн тонн, в том числе экспортировано 4,2 млн тонн.
Таким образом, Казахстан экспортирует зерна в 2,3 раза больше, чем продуктов из него. Причем, экспорт зерна растет быстрее.
За последние три года экспорт зерновых грузов в КНР вырос в 5,7 раз, указывается в информации.