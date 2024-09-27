Казахстан экспортирует зерна вдвое больше продуктов его переработки — МСХ РК

За январь-август 2024 года «было перевезено 2,3 млн тонн продуктов переработки зерна, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт продуктов переработки вырос на 20% до 1,8 млн тонн, а внутренние перевозки — на 9% до 500 тыс. тонн», — говорится в сообщении, со ссылкой на КТЖ, на официальном сайте МСХ РК, опубликованном в пятницу.