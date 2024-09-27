Ростовскую область 27 сентября атаковали беспилотники

О том, что известно о ЧП к этому часу, узнал Rostov.aif.ru.
Без пострадавших.
Первым об атаке на регион сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в 23.12 четверга, 26 сентября, недалеко от города Новошахтинска силами ПВО уничтожили БПЛА. Примерно через 30 минут, немного позже полуночи, последовала ещё одна публикация — о том, что подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. В частности, было уничтожено ещё два беспилотника.
Около 3.00 утра пятницы, 27 сентября, глава региона подвёл итоги отражения атаки.
«Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено шесть БПЛА, — написал Василий Голубев в своём микроблоге. — В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами».
Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. В социальных сетях дончане написали, что работу систем ПВО было хорошо слышно.
По данным Минобороны России, для атаки применялись БПЛА самолётного типа. Кроме шести сбитых над Ростовской областью беспилотников, было уничтожено ещё три над территорией Белгородской области.
Предыдущие атаки.
Попытка атаковать Новошахтинск — уже не первая с начала года. Так, утром 13 марта на подлёте к городу были уничтожены три беспилотника. Василий Голубев говорил тогда, что сделано это было дежурными системами радиоэлектронной борьбы.
Другая атака отражалась в ночь на пятницу, 12 апреля. А в ночь на четвёртое мая беспилотник врезался в Новошахтинский завод нефтепродуктов. Летательный аппарат ударился в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и взорвался. Начался пожар, однако огонь потушили сотрудники предприятия, не привлекая к помощи спасателей.
«Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — уточнял тогда донской губернатор.
Ещё один летательный аппарат недалеко от Новошахтинска силы ПВО сбили восьмого июня. А уже 22 июня в городе из-за атаки БПЛА загорелся теплообменник. Не прошло и трех часов, как пожар потушили.