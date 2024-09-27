Ростовскую область 27 сентября атаковали беспилотники

Первым об атаке на регион сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в 23.12 четверга, 26 сентября, недалеко от города Новошахтинска силами ПВО уничтожили БПЛА. Примерно через 30 минут, немного позже полуночи, последовала ещё одна публикация — о том, что подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. В частности, было уничтожено ещё два беспилотника.