Жители юга Волгограда продолжают страдать от удушающей вони

Ранее южане предполагали, что причиной невыносимого запаха может быть горящий камыш в пойме реки Сарпы или химические выбросы. Теперь же выдвигают новую версию — на въезде в поселок Татянка-2 они обнаружили разрытые экскаватором огромные ямы с креозотом на дне, от которых распространяется мерзкий запах.