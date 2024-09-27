Жители юга Волгограда продолжают страдать от удушающей вони

Обитатели Красноармейского района Волгограда продолжают жаловаться на удушающую — в прямом смысле этого слова — вонь. Жители юга областного центра страдают от кашля и заложенного носа, дышать по ночам в этой части мегаполиса невозможно, уверяют они.
Ранее южане предполагали, что причиной невыносимого запаха может быть горящий камыш в пойме реки Сарпы или химические выбросы. Теперь же выдвигают новую версию — на въезде в поселок Татянка-2 они обнаружили разрытые экскаватором огромные ямы с креозотом на дне, от которых распространяется мерзкий запах.
Подтверждения эта версия не получила, в облкомприроды пока не поделились результатами лабораторных исследований проб, отобранных 23 сентября. Волгоградцам предлагают сообщать о сильных запахах по горячей линии РЦЭК — 94−00−34. Ранее сообщалось, что владелец земельного участка в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района превратил пашню в свалку.