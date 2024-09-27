На шерсти погибшего котёнка отравившейся семьи в Красноярском крае нашли вещество, входящее в состав отравы от насекомых

В Красноярском крае продолжается расследование трагедии, которая случалась в многодетной семье из посёлка Красная Сопка. Утром 27 сентября следователи получили предварительные данные судебно-химической экспертизы. Её результаты показали, что в организмы отравившихся попали компоненты яда для насекомых, которые были найдены и у умерших детей.
Инсектицидные средства предназначены для уничтожения насекомых-вредителей в полях и в помещениях. Ранее стало известно, что в рвоте одного из погибших нашли следы пиперонилбутоксида, входящего в состав аэрозольного дихлофоса. Днём 20 сентября дом обрабатывали от насекомых. Однако версию отравления дихлофосом не поддерживали и следователи, и врачи.
25 сентября стало известно, что в доме, где от отравления неизвестным веществом скончались четверо детей, умер котёнок. Это случилось ещё 21 сентября. Сначала родственники не придали этому значения и выбросили животное. Однако следователи отправили его останки на экспертизу. 27 сентября на шерсти животного обнаружили вещества, входящие в состав инсектицидного средства. Того самого, которым травят насекомых.
— Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие. Изъяты образцы шерсти, внутренних органов. По предварительным данным, уже на шерсти обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства. Расследование продолжается, ожидаем заключения экспертиз, — рассказал руководитель управления криминалистики по Красноярскому краю и Хакасии Артём Кротов.
Отметим, что дихлофосы и аналогичные средства уже изъяли из магазинов Красной Сопки, но добавили, что на данный момент утверждать, что именно дихлофос стал причиной трагедии — нельзя. В ведомстве подчеркивают, что отрава для насекомых «не установлена».
Напомним, что утром 21 сентября многодетная семья оказалась в реанимации после ужина пельменями и курицей. За три дня, один за другим, умерли все дети: 13-летний мальчик и три девочки (одной из них было шесть лет, другой — одиннадцать и третьей — двенадцать). Родители выжили, их уже выписали из больницы.
Продукты из магазина и остатки семейного ужина уже прошли исследование, опасных компонентов в них не обнаружили. Безопасной оказалась и вода, которую пили пострадавшие.