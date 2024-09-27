На шерсти погибшего котёнка отравившейся семьи в Красноярском крае нашли вещество, входящее в состав отравы от насекомых

Напомним, что утром 21 сентября многодетная семья оказалась в реанимации после ужина пельменями и курицей. За три дня, один за другим, умерли все дети: 13-летний мальчик и три девочки (одной из них было шесть лет, другой — одиннадцать и третьей — двенадцать). Родители выжили, их уже выписали из больницы.