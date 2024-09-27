В Ростовской области поезд протаранил грузовик, вылетевший на ж/д переезд

Утром 27 сентября в Ростовской области грузовик Isuzu вылетел на ж/д переезд и попал под пассажирский поезд. От удара кабина машины оказалась сильно повреждена, водитель чудом остался жив.
— Вызов на место происшествия поступил в 5:12 утра. Спасатели ликвидировали последствия аварии. Пострадавшего водителя вытащили из искореженного автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали в ДПЧС.
Причины, по которым Isuzu выехал на пути, сейчас выясняются. Предварительно, у машины могли отказать тормоза.
По данным СКЖД, инцидент произошел на железнодорожном участке Миллерово — Тарасовка. Авария произошла с участием поезда Санкт-Петербург — Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
— Предварительно, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. Поезд № 248 задержан на 38 минут. На движение других поездов ситуация не повлияла, — проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.