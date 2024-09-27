Стены соседней квартиры пошли трещинами после хлопка в Нефтяниках

В Нефтяниках в доме № 27а на проспекте Мира сегодня утром, 27 сентября, случился хлопок. По информации прокуратуры, причиной ЧП стал самогонный аппарат, установленный в одной из квартир. Взрывом в квартире выбило стёкла, погнуло ограждение на балконе.
Пострадал хозяин жилья, у него ожоги рук. Мужчина пытался потушить возгорание самостоятельно. Как стало известно порталу Om1.ru, разрушения возникли и в квартире, расположенной от очага хлопка через стенку. На фото, предоставленным Om1.ru, видно, что по стенам пошли глубокие трещины, местами осыпалась штукатурка.
В мэрии Омска сообщили, что на место ЧП выезжали сотрудники администрации округа, департаментов безопасности, жилищной политики и городского хозяйства. Также оценку на месте провели эксперты СибАДИ.
«Угрозы обрушения конструкций жилого помещения и подъезда нет. Все жильцы подъезда на период обследования были эвакуированы и уже вернулись в свои квартиры. Дальнейшее обследование повреждённого жилого помещения продолжается», — сообщили в пресс-службе городской администрации.