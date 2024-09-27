Стены соседней квартиры пошли трещинами после хлопка в Нефтяниках

В Нефтяниках в доме № 27а на проспекте Мира сегодня утром, 27 сентября, случился хлопок. По информации прокуратуры, причиной ЧП стал самогонный аппарат, установленный в одной из квартир. Взрывом в квартире выбило стёкла, погнуло ограждение на балконе.