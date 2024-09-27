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В Башкирии на трассе в ДТП пострадали пять человек

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Источник: ГАИ РБ

В Башкирии рано утром 27 сентября на 77 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк 64-летний житель Абзелиловского района, управляя бортовой «ГАЗелью», предположительно, при обгоне, не справился с управлением — машину занесло. В это время встречная «Шкода Октавия» под управлением 54-летнего уфимца допустила с ним столкновение.

В ДТП водитель «ГАЗели» и его пассажирка получили травмы — их госпитализировали. Также в больницу доставили водителя «Шкоды» и двух его пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.