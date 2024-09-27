Срок одному из автомобильных мошенников сократили в апелляционном суде

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Апелляционный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Е. Бариева, М. Кызбикенова и М. Бибитова в мошенничестве с автомобилями и вынес изменения в приговоре в отношении Бибитова, сообщает пресс-служба Верховного суда.
«Постановлением апелляционной инстанции приговор суда изменен, действия Бибитова переквалифицированы на мошенничество в крупном размере (пункта 1 части 3 статьи 190 (мошенничество) УК), ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы условно», — говорится в сообщении в пятницу.
Первоначально Бариева приговорили к восьми годам лишения свободы, Кызбикенова — к семи годам, а Бибитова — к шести годам и шести месяцам.
Также были поданы ходатайства со стороны Бариева о смягчении наказания, однако Верховный суд оставил приговор без изменений.
Следствие установило, что Бариев находил через интернет в России автомобили, находящиеся в залоге или розыске, и с помощью Кызбикенова организовывал подделку документов на эти машины. Затем автомобили ввозились в Казахстан и продавались. В результате таких действий пострадали несколько человек, которым был нанесен материальный ущерб.