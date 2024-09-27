Срок одному из автомобильных мошенников сократили в апелляционном суде

Следствие установило, что Бариев находил через интернет в России автомобили, находящиеся в залоге или розыске, и с помощью Кызбикенова организовывал подделку документов на эти машины. Затем автомобили ввозились в Казахстан и продавались. В результате таких действий пострадали несколько человек, которым был нанесен материальный ущерб.