Потеряли 12 миллионов: Под Ростовом мужчина загнал родню в огромные долги, мечтая разбогатеть

В Ростовской области местный житель мечтал быстро сорвать большой куш и стать миллионером. Вот только вместо этого вогнал в кредитную кабалу всю родню. В общей сложности семья потеряла около 12 (!) миллионов рублей. При этом далеко не факт, что людям когда-нибудь вернут эти деньги.
«ОН ГОВОРИЛ ТАК УБЕДИТЕЛЬНО!».
История 36-летнего Андрея, внезапно поверившего в свои финансовые и инвестиционные таланты, началась со входящего на мобильный. Мужчине звонил незнакомец, представившийся Русланом. Он сообщил, что работает в «инвестиционной платформе в газовой отрасли». Фразы звучали хоть и абстрактно — названия конкретных фирм не упоминались, — но зато очень солидно. И Андрей решил продолжить диалог.
Руслан зашел издалека: общими словами расписал важность инвестиций в современном мире. Затем перешел к историям о якобы внезапно разбогатевших клиентах. А после предложил и Андрею приумножить капитал.
— Он говорил так убедительно, что я поверил, — будет позже говорить в полиции дончанин.
«БУДУ КУРИРОВАТЬ ПРОЦЕСС».
В общем, Андрей решил испытать судьбу. Тем более, считал житель райцентра, сам он ничем не рискует.
— Я буду курировать весь процесс и всегда помогу, — дал обещание Руслан.
Уже через пару минут после беседы Андрей скачивал на телефон два приложения, предназначенные, якобы, для инвестиций. Мужчина никогда в жизни не сталкивался ни с биржами, ни с акциями, ни с инвестплатформами. Тем не менее в это мгновение он уже представлял, на что будет тратить сотни и сотни тысяч рублей, если ни миллионы.
После того как в телефоне появились два не совсем понятных, но многообещающих сервиса, Андрей по совету Руслана перевел на один из них восемь тысяч рублей.
Затем «куратор» предложил повысить ставки.
— Чем больше вклад, тем больше прибыль, — «обрабатывал» собеседник.
ФИНАНСОВЫЕ ЧУДЕСА.
Дончанин уже поймал кураж и отправил на брокерский счет все свои накопления — 550 тысяч рублей. Их он собирал долго и упорно, как позже признается, на черный день. И тут начали происходить финансовые чудеса. В приложениях одно за другим посыпались сообщения о пополнении счета. В общей сложности, следовало из оповещений, Андрей заработал 1,9 миллиона рублей.
— Больше не буду рисковать. Надо выводить деньги, — решил новоиспеченный инвестор.
Руслан поддержал эту идею. А дальше начались трудности. Псевдоброкер сказал, что деньги — в европейских банках. Поэтому придется приложить усилия для того, чтобы перевести сумму на российский счет.
Руслан сказал, что нужны доверенные лица, которые помогут с этим. Андрей тут же стал звонить родственникам: бабушкам, дедушкам, тетям и кузенам. О помощи просил всех — и близких людей, и дальнюю родню.
АФЕРИСТ ОФОРМИЛ НА НИХ КРЕДИТ.
К слову, члены семьи поверили в финансовую удачу Андрея, и с энтузиазмом взялись помогать. Каждый из них предоставил данные о своих картах и счетах.
Пока люди ждали прибыль, аферист оформил на них кредиты, а деньги перевел на счета, известные только ему. А потом Руслан испарился. На звонки Андрея не отвечал. Тогда-то мужчина понял, что его обманули. Он пошел писать заявление в полицию.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сумма ущерба составила 11 миллионов 894 тысячи рублей.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.
Если обманщика поймают и его вину признает суд, то мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.