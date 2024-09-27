Потеряли 12 миллионов: Под Ростовом мужчина загнал родню в огромные долги, мечтая разбогатеть

Уже через пару минут после беседы Андрей скачивал на телефон два приложения, предназначенные, якобы, для инвестиций. Мужчина никогда в жизни не сталкивался ни с биржами, ни с акциями, ни с инвестплатформами. Тем не менее в это мгновение он уже представлял, на что будет тратить сотни и сотни тысяч рублей, если ни миллионы.