С экс-чиновника из Самары взыскали 26 миллионов за махинации с квартирами

С бывшего чиновника из Самары взыскали 26 миллионов рублей за махинации с квартирами, которые предназначались для инвалидов и детей сирот. В 2016—2021 годах он, будучи заместителем руководителя управления имуществом Самары, незаконно изменил статус нескольких квартир, при этом отказав в получении жилья льготникам. Впоследствии эти квартиры получили другие люди, а позже оформили их в собственность.
— Всего подобным образом из собственности города было незаконно отчуждено девять квартир, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В 2022 году экс-чиновника отправили под суд и признали виновным в превышении должностных полномочий. Но администрация города не принимала меры, чтобы возместить ущерб. Тогда прокуратура вынесла представление главе города, после чего мэрия обратилась в суд, и он постановил взыскать ущерб.