С экс-чиновника из Самары взыскали 26 миллионов за махинации с квартирами

С бывшего чиновника из Самары взыскали 26 миллионов рублей за махинации с квартирами, которые предназначались для инвалидов и детей сирот. В 2016—2021 годах он, будучи заместителем руководителя управления имуществом Самары, незаконно изменил статус нескольких квартир, при этом отказав в получении жилья льготникам. Впоследствии эти квартиры получили другие люди, а позже оформили их в собственность.