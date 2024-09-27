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В омской пятиэтажке взорвался газ: подробности к этому часу

ОМСК, 27 сентября, ФедералПресс. В спальном районе на окраине Омска ранним утром взорвался газ. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Reuters

«Произошел хлопок, в результате чего в жилом помещении выбиты окна и двери. По предварительной информации, причиной произошедшего стала эксплуатация самогонного аппарата, установленного 61-летним хозяином квартиры на кухне», — говорится в посте.

По предварительным данным, проживающий в квартире мужчина получил ожоги рук.

Кроме того, со слов местных жителей, пострадала соседка мужчины.

«У женщины все стенки рухнули», — сообщает жительница дома.

В пресс-службе регионального главка МЧС корреспонденту «ФедералПресс» пояснили, что произошел хлопок газа без последующего горения.

«На месте работали городские службы. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что несколько лет назад в многоквартирном доме Новосибирска произошел взрыв газа, тогда погибло 15 человек и более 10 получили травмы различной степени тяжести.