В омской пятиэтажке взорвался газ: подробности к этому часу

«Произошел хлопок, в результате чего в жилом помещении выбиты окна и двери. По предварительной информации, причиной произошедшего стала эксплуатация самогонного аппарата, установленного 61-летним хозяином квартиры на кухне», — говорится в посте.
По предварительным данным, проживающий в квартире мужчина получил ожоги рук.
Кроме того, со слов местных жителей, пострадала соседка мужчины.
«У женщины все стенки рухнули», — сообщает жительница дома.
В пресс-службе регионального главка МЧС корреспонденту «ФедералПресс» пояснили, что произошел хлопок газа без последующего горения.
«На месте работали городские службы. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что несколько лет назад в многоквартирном доме Новосибирска произошел взрыв газа, тогда погибло 15 человек и более 10 получили травмы различной степени тяжести.