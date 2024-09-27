Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Куйтунском районе

ДТП с летальным исходом для троих человек произошло утром 27 сентября в Куйтунском районе. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, две машины «Mitsubishi Pajero» и отечественная «Жигули» столкнулись лоб в лоб на 1530 км трассы Р-255 «Сибирь».
— По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero», двигаясь со стороны областного центра, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», — пояснили инспекторы.
Водитель и два пассажира отечественного авто погибли на месте аварии не дождавшись приезда скорой. А пассажирку из внедорожника госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20-летнего студента из Тулуна отправили в тюрьму на 13 лет за госизмену и участие в деятельности организации признанной на территории России террористической.