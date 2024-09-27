Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Куйтунском районе

ДТП с летальным исходом для троих человек произошло утром 27 сентября в Куйтунском районе. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, две машины «Mitsubishi Pajero» и отечественная «Жигули» столкнулись лоб в лоб на 1530 км трассы Р-255 «Сибирь».