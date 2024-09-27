ФСБ возбудила дело против журналистов из США и Румынии за репортаж из Суджи

В середине августа ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в отношении журналистов итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, а затем корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша. Из-за съемки в Судже фигурантами уголовного дела также стали корреспонденты немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Симон Коннолли и украинского «1+1» Наталья Нагорная и другие журналисты. 25 сентября репортаж из Курской области опубликовала репортер France 24 Кэтрин Норрис Трент.