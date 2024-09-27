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ФСБ возбудила дело против журналистов из США и Румынии за репортаж из Суджи

ФСБ сообщила «Ъ» о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области в отношении корреспондентов австралийского телеканала ABC граждан США Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также журналиста румынского НotNews Парбу Мирча. Они снимали репортаж из города Суджа, где находятся украинские военные.

Источник: РИА "Новости"

Максимальное наказание по статье о незаконном пресечении госграницы группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК) — лишение свободы на срок до пяти лет. За аналогичные нарушения с 17 августа уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов.

Репортаж из курского города Суджа Флетчера Янга и Кэтрин Дисс был опубликован 3 сентября. Журналисты въехали в Курскую область в сопровождении украинских военных и поговорили с местными жителями.

В середине августа ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в отношении журналистов итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, а затем корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша. Из-за съемки в Судже фигурантами уголовного дела также стали корреспонденты немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Симон Коннолли и украинского «1+1» Наталья Нагорная и другие журналисты. 25 сентября репортаж из Курской области опубликовала репортер France 24 Кэтрин Норрис Трент.

ФСБ