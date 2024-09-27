В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения

«Скоропостижная смерть глубоко затронула не только родных, близких, коллег, единомышленников, но и всех, кто знал этого замечательного человека. Александр Игоревич искренне хотел и мог сделать многое на благо жителей поселения, многое успеть. Светлая память будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал», — говорится в сообщении.