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В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, близкий к семье.

Источник: РИА "Новости"

«Трагедия произошла вчера, правоохранители проводят проверку, работают с коллегами и родственниками», — сообщил источник.

Администрация Молочненского сельского поселения в своих соцсетях выразила соболезнования родным и близким Александра Хоменко.

«Скоропостижная смерть глубоко затронула не только родных, близких, коллег, единомышленников, но и всех, кто знал этого замечательного человека. Александр Игоревич искренне хотел и мог сделать многое на благо жителей поселения, многое успеть. Светлая память будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал», — говорится в сообщении.

Александр Хоменко был назначен на должность председателя Молочненского сельсовета — главы администрации Молочненского поселения 18 сентября.

СК