С 2017 года по июнь 2019 года два ведущих бухгалтера АО «Полимер» в Чапаевске использовали мошенническую схему по хищению средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа в интересах минобороны РФ. Сотрудницы начисляли деньги на зарплатные карты физлиц за фиктивно выполненные работы, а затем присваивали их. Ущерб от их махинаций составил более чем 3,4 млн рублей.
Злоумышленницы были разоблачены сотрудниками УФСБ России по Самарской области. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Суд, рассмотрев это дело, одну из бухгалтеров оштрафовал на 300 тысяч рублей, вторую приговорил к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили 27 сентября 2024 года в УФСБ России по Самарской области.