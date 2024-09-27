С 2017 года по июнь 2019 года два ведущих бухгалтера АО «Полимер» в Чапаевске использовали мошенническую схему по хищению средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа в интересах минобороны РФ. Сотрудницы начисляли деньги на зарплатные карты физлиц за фиктивно выполненные работы, а затем присваивали их. Ущерб от их махинаций составил более чем 3,4 млн рублей.