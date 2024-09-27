Тело туриста, пропавшего в море на рыбацком сап-борде, нашли под Геленджиком

Начались активные поиски. Спасатели знали, во что мужчина был одет в момент исчезновения. Во время поисков ориентировались на рубашку с коротким рукавом ментолового цвета, шорты фиолетового оттенка и кепку. Кроме того, искали сап-борд красного цвета, на котором мужчина ушел на морскую рыбалку. А к доске было прикреплено надувное кресло.