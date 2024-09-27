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Тело туриста, пропавшего в море на рыбацком сап-борде, нашли под Геленджиком

Под Геленджиком нашли тело пропавшего в море мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Под Геленджиком шесть дней назад пропал турист. 53-летний мужчина вышел в море на сапборде, но с тех пор так и не вернулся.

Отдыхающий пропал 21 сентября. Мужчина подготовил сап-борд для рыбалки. Известно, что турист выходил в море почти каждый день. Но 21 сентября он так и не вернулся.

Начались активные поиски. Спасатели знали, во что мужчина был одет в момент исчезновения. Во время поисков ориентировались на рубашку с коротким рукавом ментолового цвета, шорты фиолетового оттенка и кепку. Кроме того, искали сап-борд красного цвета, на котором мужчина ушел на морскую рыбалку. А к доске было прикреплено надувное кресло.

Поиски пропавшего туриста продолжались шесть дней. Накануне, 26 сентября, тело, предположительно, пропавшего мужчины вынесло на берег. Его обнаружили в районе Голубой бухты. Известно, что найденный погибший внешне похож на пропавшего мужчину. Сходится и одежда, в которой турист выходил в море.

«Вчера вечером спасатели МЧС эвакуировали из моря тело утонувшего человека», — сообщили «КП»-Кубань" в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Точно утверждать, что утонувший человек и есть пропавший турист, спасатели пока не могут. В настоящее время его личность устанавливают следователи.

МЧС