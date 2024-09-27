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Глава СКР требует доклад о возможном взятии в рабство отдыхающего в Анапе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об исчезновении в Анапе жителя Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В эфире федерального телеканала сообщалось об исчезновении летом жителя Екатеринбурга, который отдыхал в Анапе. Он позвонил в службу 112 и написал супруге, а потом пропал со связи. В программе отметили, что позже в разных районах Сочи видели бездомного, похожего на мужчину. По данному факту СУ СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В эфире телеканала было озвучено несколько версий исчезновения туриста, среди них похищение, связанное с его профессиональной деятельностью, а также трудовое рабство в Дагестане.

СК