Глава СКР требует доклад о возможном взятии в рабство отдыхающего в Анапе

В эфире федерального телеканала сообщалось об исчезновении летом жителя Екатеринбурга, который отдыхал в Анапе. Он позвонил в службу 112 и написал супруге, а потом пропал со связи. В программе отметили, что позже в разных районах Сочи видели бездомного, похожего на мужчину. По данному факту СУ СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).