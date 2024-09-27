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Что известно о крушении вертолета в Архангельской области

Пропавший вертолет Robinson найден в Мезенском округе Архангельской области, сообщило агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Источник: Reuters

По его данным, на месте крушения обнаружили тела двух погибших.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства крушения

  • В региональных СМИ появилась информация, что 25 сентября вертолет Robinson вылетел из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашевскую Приморского района Архангельской области.
  • Связь с ним пропала, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
  • К поискам подключили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
  • Пропавший в Архангельской области вертолет обнаружен, сообщило агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Кто находился на борту

  • Депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин не выходит на связь, сообщили ТАСС в пресс-службе городского парламента. Предположительно, он мог находиться на борту.
  • По данным органов власти региона, также на борту мог находиться бизнесмен Алексей Семенов.

Погибшие

  • На месте крушения обнаружили тела двух погибших.

Расследование

  • Архангельский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал проведение проверки по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
  • Северо-Западная транспортная прокуратура также проверяет информацию.
  • По предварительным данным, план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся.
  • Полет не был согласован, сообщили в прокуратуре.