Что известно о крушении вертолета в Архангельской области

По его данным, на месте крушения обнаружили тела двух погибших.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства крушения
- В региональных СМИ появилась информация, что 25 сентября вертолет Robinson вылетел из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашевскую Приморского района Архангельской области.
- Связь с ним пропала, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
- К поискам подключили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
- Пропавший в Архангельской области вертолет обнаружен, сообщило агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
Кто находился на борту
- Депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин не выходит на связь, сообщили ТАСС в пресс-службе городского парламента. Предположительно, он мог находиться на борту.
- По данным органов власти региона, также на борту мог находиться бизнесмен Алексей Семенов.
Погибшие
- На месте крушения обнаружили тела двух погибших.
Расследование
- Архангельский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал проведение проверки по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
- Северо-Западная транспортная прокуратура также проверяет информацию.
- По предварительным данным, план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся.
- Полет не был согласован, сообщили в прокуратуре.