Цикл увлекательных практикумов для инвестора-новичка — казахстанские брокеры: с кем работать, где покупать, как контактировать

У брокера должно быть много клиентов, тогда он относительно стабилен, инвесторы ему доверяют и внезапно с рынка он не уйдет. Так, международная брокерская компания Alpari которая имеет офисы в Украине, Казахстане и Беларуси, на рынке — с 1998 года. У нее около 2 млн клиентов, торговая платформа — Metatrader 4 и Metatrader 5, минимальный депозит $50. Пользователи и брокеры выставили ей оценку за трейдинг — 4,4, надежность — 4,4, за оплату — 4,3 и за поддержку — 4,2. Freedom Broker имеет офисы в Украине, США и в Казахстане, торговая платформа Quick, Tradernet, CQG. Брокер имеет более высокие оценки: 4,9 — 4,8, но число его клиентов намного ниже, чем у Alpari — 370 тыс. и на рынке он — с 2008 года.