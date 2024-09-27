Цикл увлекательных практикумов для инвестора-новичка — казахстанские брокеры: с кем работать, где покупать, как контактировать

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В этой статье разбираемся, как новичку выбрать своего первого брокера: как и у кого открыть брокерский счет, на котором будешь зарабатывать, как правильно подобрать время для инвестиций.
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), за I квартал 2024 года общее число счетов в Центральном депозитарии выросло на 347 200 (14%) и приближается к 3 млн. Снижение инфляции, падение доходности по депозитам, которые переживают страна и рынок, лишь повысили интерес казахстанцев к инвестициям.
Зачем люди размещают свои деньги на фондовом рынке? — Сбережения нужны, чтобы быть уверенным в своей финансовой независимости в будущем — комфортнее жить с пониманием, что деньги не закончатся внезапно. Накопить запас денег позволяют регулярные отчисления от доходов и приумножение накопленной суммы.
Инвесторы приходят обычно на фондовый рынок, чтобы получить доходность выше банковского вклада. Они покупают облигации или акции, чтобы получать купоны и проценты или в подходящий момент дорого продать актив.
Выходя на фондовый рынок, нужно учитывать, что есть рыночный риск. В отличие от вклада в банке, который застрахован Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД), на бирже возможна потеря капитала. Если же инвестор торговал на заемные деньги или активы брокера, то можно погрязнуть в долгах.
Нельзя вкладывать весь инвестиционный капитал, который предназначен для работы на рынке, в один актив — это очень рискованно.
По уровню терпимости к риску инвесторы делятся на несколько типов, это элементарно для брокеров, которые, при открытии счета, обязательно тестируют клиента: консерваторы — те, кому подходят, например, облигации, умеренные — те, кто размещает основную часть средств в облигациях, но может рискнуть долей своего капитала, разместив ее, например, в акциях и агрессивные — те, кто ради дохода уверенно могут принять риск утраты капитала. Еще есть два переходных профиля: умеренно консервативный и умеренно агрессивный.
Как найти брокера, чтобы не пожалеть об этом.
Чтобы не потерять деньги на фондовом рынке, надо постоянно отслеживать, как устроен рынок и как работают биржевые инструменты, передать свой капитал профессионалам, выбрав вариант с доверительным управлением.
Брокерская компания должна быть профессиональным участником рынка ценных бумаг. Она откроет инвестору счет, обеспечит доступ на рынки и выступит налоговым агентом. В Казахстане зарегистрировано 40 брокерско-дилерских компаний, лицензии на работу которым выдает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и его список доступен на сайте АРРФР. Оно также рекомендует ознакомиться со списком «компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».
По договору с инвестором брокерская компания обычно должна обеспечить: брокерский и депозитарный счета для перевода денег для сделок с активами и получения отчислений от своих биржевых операций и для учета сделок и хранения ценных бумаг инвестора, договор с депозитарием, исполнение поручений по покупке и продаже активов, отчисление налогов в комитет госдоходов минфина РК, ведение отчетности по сделкам, доходам и удержанным комиссиям.
У брокера должно быть много клиентов, тогда он относительно стабилен, инвесторы ему доверяют и внезапно с рынка он не уйдет. Так, международная брокерская компания Alpari которая имеет офисы в Украине, Казахстане и Беларуси, на рынке — с 1998 года. У нее около 2 млн клиентов, торговая платформа — Metatrader 4 и Metatrader 5, минимальный депозит $50. Пользователи и брокеры выставили ей оценку за трейдинг — 4,4, надежность — 4,4, за оплату — 4,3 и за поддержку — 4,2. Freedom Broker имеет офисы в Украине, США и в Казахстане, торговая платформа Quick, Tradernet, CQG. Брокер имеет более высокие оценки: 4,9 — 4,8, но число его клиентов намного ниже, чем у Alpari — 370 тыс. и на рынке он — с 2008 года.
Также, тарифы и комиссии должны подходить инвестору, чтобы исключить переплату при работе через биржевого посредника.
Индивидуальные опции: сайт и личный кабинет, мобильное приложение должны быть понятны и удобны инвестору. Если брокер предлагает бесплатно протестировать демоверсию клиентского кабинета — воспользуйтесь. Соберите реальные отзывы о работе брокерской компании, узнайте, доступ к каким рынкам дает брокер и убедитесь, что его торговые платформы надежны и удобны.
По ренкингу Brokers.best топ-5 брокеров Казахстана в августе представляли:
• Altyn Adam Associates работает на собственной платформе и предлагает: акции, облигации, валютные пары и сырьевые товары, есть возможность торговли деривативами, вполне конкурентные тарифы на сделки с акциями, валютами и деривативами, комиссии — лишь заявленные, скрытых — нет.
• BCC Invest работает на платформе BCC Trade и предлагает: торговлю акциями, облигациями, валютами и другими инструментами, индивидуальное и коллективное управление активами, включая пенсионные и ПИФы, прозрачные тарифы, без скрытых комиссий и узкие спреды.
• Halyk Finance, платформа — Halyk TradePro, предлагает: торговлю акциями, облигациями, валютами, ЦБ и другими инструментами, тарифы — без скрытых комиссий.
• UD Capital, платформа — собственная, торговля акциями, облигациями, валютами и деривативами, тарифы конкурентны и прозрачны, есть доступ к рыночным прогнозам.
• First Heartland Securities, платформа — FHS Trader, торговля акциями, облигациями, валютами и деривативами, прозрачные комиссии и узкие спреды, есть доступ к аналитике.
Добавлю также, что тарифы BCC Invest — типовой и тариф Персональный брокер, зависят отчасти от числа сделок клиента за один год, покупка фининструментов на международных рынках при участии в IPO/SPO, которая до ноября 2023 года в Halyk Finance была бесплатной, теперь стоит 1% от суммы сделки, но не менее 30 у.е. в эквиваленте в тенге.
Как правило, брокеры предлагают несколько тарифных планов, можно выбрать самый подходящий. Часто, но не всегда, предлагается бесплатное открытие и обслуживание счета. Начать работу на торговых платформах некоторых брокеров можно с любой суммой. Часто брокеры предлагают персональное сопровождение сделок клиента, консультации, иногда приглашают на образовательные мероприятия и рекомендуют ходы по управлению риском и распределению средств.
О привлекательности фондового рынка Казахстана свидетельствует статистика. Участие нерезидентов в казахстанских акциях оценивалось в 0,4% на первичном (Т334 млрд) и в 29,8% от брутто-оборота торгов акциями (Т301 млрд) на вторичном рынке в 2023 году.
Казахстанка Людмила Домбровская инвестирует в ценные бумаги уже 16 лет. Сначала она сделала несколько проб — инвестировала в КазТрансОйл и Kcell, присматривалась к рынку, ходила в клуб инвесторов. Году в 2011—2012 перевела деньги в одну из брокерских фирм. Три года не получала прибыли — ей давали, по ее словам, каких-то «левых» менеджеров. Потом стала работать с одним конкретным менеджером: стали продавать, перекладывать бумаги. По его совету купила несколько акций «голубых фишек» — наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний, но началась пандемия и «голубые фишки», кроме Apple, провисли. Этот портфель, где прибыли нужно ждать два-три года, оказался ей не интересен.
Она продала компании, набранные перед пандемией, и перевела деньги в облигации компаний Казахстана.
«Микрокредитные организации, нефтяная есть, франчайзинговая компания. Купоны пошли очень даже стабильно, и даже в долларах. Я получала купоны по трем-четырем компаниям. Деньги не выбирала, разве что немного, и опять вкладываю деньги в облигации», — делится опытом инвестор.
На KASE она купила акции «Казатомпрома», когда он вышел на IPO и недавно купила Air Astana. «Казатомпром», по ее словам, дает хорошие дивиденды. Это деньги, которые можно в любое время вытащить и, например, попутешествовать.
«Если получу Шенген, буду ездить по Европе», — планирует она.
Доходы от операций на биржах Казахстана фактически не облагаются налогами.
Инвесторам нужно запомнить, что нужно платить налоги, а не платить налоги — не нужно. Для резидентов в Казахстане сумма налога равна 10% на доходы от полученных дивидендов и прироста стоимости бумаг. Купонные выплаты по корпоративным облигациям не подлежат налогообложению, за исключением случаев, когда бумаги не находятся в официальном списке KASE. Торгуемый на бирже госдолг не облагается налогом.
Розничные инвесторы по дивидендам не платят налог, если размер выплачиваемых дивидендов не превышает 30 тыс. МРП (110 млн тенге в 2024 году).
На бирже AIX до 2022 года действовало освобождение от любых налоговых выплат. Однако два года назад правительство изменило критерии, после чего участникам AIX было предписано соответствовать тем же требованиям к активности торгов, что и на KASE.
Фактически, доходы от операций на казахстанских биржах не облагаются налогами.
Во время следующего практикума будем разбираться с акциями: что это такое, каких видов бывают, какие права они дают и за счет чего их владельцы получают прибыль.