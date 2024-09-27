Выявленные у погибших под Красноярском детей инсектициды нашли на шерсти кота

27 сентября сообщалось, что следствие рассматривает как приоритетную версию, согласно которой гибель детей под Красноярском связана с отравлением неустановленным средством против насекомых. Между тем специалисты в беседе с «Известиями» указали, что смерть после такого использования возможна только в случае ошибки во время производства. Позднее в местном магазине были изъяты все средства от насекомых.