Выявленные у погибших под Красноярском детей инсектициды нашли на шерсти кота

Установлено, что котенок был питомцем семьи, в которой произошло ЧП.
«На шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — сообщил руководитель управления криминалистики краевого СК Артем Кротов, комментарий которого размещен в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на сегодняшний день приоритетной является версия об отравлении детей инсектицидным средством, компоненты которого обнаружены в их телах.
Причины и обстоятельства трагедии продолжают расследовать, ожидается заключение других экспертиз.
Об отравлении красноярской семьи сообщалось 21 сентября. В результате происшествия скончались четыре ребенка: двое — в день отравления из-за резкого ухудшения самочувствия, третий ребенок умер 22 сентября (тогда же обнаружили труп домашнего кота семьи), четвертый — 23-го числа. Их похороны состоятся в понедельник, 30 сентября. Взрослые находились в тяжелом состоянии, они пришли в сознание только утром 23 сентября и спустя два дня были выписаны из больницы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть»). Супруги дали показания следователям. В частности, мать заявила, что не добавляла посторонних веществ во время приготовления блюд.
Сотрудники прокуратуры изъяли в их доме сыпучее вещество светлого цвета и антибиотик для крупного рогатого скота. Также позже стало известно, что дом семьи в день трагедии обрабатывался дихлофосом. Исследования на наличие в продуктах из дома семьи токсических веществ продолжаются.
27 сентября сообщалось, что следствие рассматривает как приоритетную версию, согласно которой гибель детей под Красноярском связана с отравлением неустановленным средством против насекомых. Между тем специалисты в беседе с «Известиями» указали, что смерть после такого использования возможна только в случае ошибки во время производства. Позднее в местном магазине были изъяты все средства от насекомых.