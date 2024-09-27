Волна телефонных мошенничеств прошла по Волгоградской области

Мошенники звонят людям и сообщают о якобы совершенном родственником ДТП и необходимости срочно передать ему деньги. Часто жертвами становятся пенсионеры, которые не всегда распознают обман.
Из-за этого накануне лишились денег сразу несколько волгоградцев: 144 тыс.руб. — 84-летняя пенсионерка из Ворошиловского района; 250 тыс. руб. — 88-летняя жительница Дзержинского района; 500 тыс. — 87-летний пенсионер из Центрального района; 400 тыс. — 82-летний мужчина из Дзержинского района.
В каждом случае с мошенниками заодно действовал курьер, который забирал деньги, сообщили в региональном ГУ МВД. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.