Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волна телефонных мошенничеств прошла по Волгоградской области

Правоохранителям поступают десятки сообщений о попытках провернуть старую, но все еще эффективную аферу с попавшим в ДТП «родственником».

Мошенники звонят людям и сообщают о якобы совершенном родственником ДТП и необходимости срочно передать ему деньги. Часто жертвами становятся пенсионеры, которые не всегда распознают обман.

Из-за этого накануне лишились денег сразу несколько волгоградцев: 144 тыс.руб. — 84-летняя пенсионерка из Ворошиловского района; 250 тыс. руб. — 88-летняя жительница Дзержинского района; 500 тыс. — 87-летний пенсионер из Центрального района; 400 тыс. — 82-летний мужчина из Дзержинского района.

В каждом случае с мошенниками заодно действовал курьер, который забирал деньги, сообщили в региональном ГУ МВД. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.