Тушу краснокнижного животного обнаружили в автомобиле в Алматинской области

Талдыкорган. 27 сентября. КазТАГ — В Алматинской области задержали подозреваемых в браконьерстве с тушей предположительно краснокнижного джейрана, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«При досмотре транспортного средства, в салоне автомобиля было обнаружено и изъято зарегистрированное охотничье нарезное и гладкоствольное ружье, а также одна туша неизвестного животного, предположительно краснокнижного джейрана», — говорится в сообщении в пятницу.
В машине находились трое пассажиров, которые подозреваются в незаконной охоте. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, ведется расследование.