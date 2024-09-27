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Тушу краснокнижного животного обнаружили в автомобиле в Алматинской области

Талдыкорган. 27 сентября. КазТАГ – В Алматинской области задержали подозреваемых в браконьерстве с тушей предположительно краснокнижного джейрана, сообщает официальный интернет-...

Талдыкорган. 27 сентября. КазТАГ — В Алматинской области задержали подозреваемых в браконьерстве с тушей предположительно краснокнижного джейрана, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«При досмотре транспортного средства, в салоне автомобиля было обнаружено и изъято зарегистрированное охотничье нарезное и гладкоствольное ружье, а также одна туша неизвестного животного, предположительно краснокнижного джейрана», — говорится в сообщении в пятницу.

В машине находились трое пассажиров, которые подозреваются в незаконной охоте. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, ведется расследование.