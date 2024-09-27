Тушу краснокнижного животного обнаружили в автомобиле в Алматинской области

«При досмотре транспортного средства, в салоне автомобиля было обнаружено и изъято зарегистрированное охотничье нарезное и гладкоствольное ружье, а также одна туша неизвестного животного, предположительно краснокнижного джейрана», — говорится в сообщении в пятницу.