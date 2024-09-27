Казахстан возглавил корсовет органов финразведки стран СНГ

Алматы. 27 сентября. КазТАГ — Казахстан возглавил координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов выступил с приветственным словом, после чего было объявлено о переходе председательства в КСОНР от Республики Беларусь к Республике Казахстан», — говорится в сообщении.
В Алматы состоялось 23-заседание КСОНР стран СНГ.
В работе совета приняли участие делегации исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем генерального секретаря Нурланом Сейтимовым, главы органов налоговых (финансовых) расследований Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.
Председателем совета избран заместитель председателя АФМ РК Кайрат Бижанов, сопредседателями — руководители органов налоговых (финансовых) расследований Республики Беларусь Андрей Самбук и Республики Армения Ваан Чархифалакян.
Участники обсудили деятельность органов налоговых расследований государств-участников СНГ по обеспечению экономической безопасности и планы работы на предстоящий период.
Кроме того, были обсуждены механизмы межведомственного взаимодействия и укрепления сотрудничества в области борьбы с экономическими правонарушениями, в том числе незаконного оборота денежных средств, незаконного игорного бизнеса.
Особым вопросом повестки совета стало обсуждение принимаемых мер и сотрудничество в борьбе с преступлениями, связанными с финансированием экстремизма и терроризма.