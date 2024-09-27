В Ростовской области поезд снес грузовик с отказавшими тормозами, водитель чудом выжил

Очевидцы вызвали спасателей примерно в пять часов. По предварительным данным, на железнодорожном переезде у грузовика «ИСУЗУ» отказали тормоза. В этот момент по путям ехал поезд. Машинист не успел затормозить, а водитель большегруза не смог отогнать авто. Состав и машина столкнулись.