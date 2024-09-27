В Ростовской области поезд снес грузовик с отказавшими тормозами, водитель чудом выжил

В хуторе Кумшацкий в Миллеровском районе мужчина пострадал в ДТП с поездом и грузовиком. Происшествие случилось утром 27 сентября. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС в Ростовской области.
Очевидцы вызвали спасателей примерно в пять часов. По предварительным данным, на железнодорожном переезде у грузовика «ИСУЗУ» отказали тормоза. В этот момент по путям ехал поезд. Машинист не успел затормозить, а водитель большегруза не смог отогнать авто. Состав и машина столкнулись.
От удара грузовик превратился в груду металла. Фото: ДПЧС по Ростовской области.
Удар был такой силы, что грузовик превратился в груду металла. Водитель чудом выжил.
— Спасатели ликвидировали последствия ДТП, деблокировали пострадавшего водителя и передали сотрудникам скорой помощи, — прокомментировали в региональном ДПЧС.