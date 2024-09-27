Во Владивостоке автобус врезался в дорожный знак и заблокировал разворот

Во Владивостоке заказной автобус врезался в дорожный знак и заблокировал разворот. Инцидент произошел на острове Русский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Восток-Медиа».
Заказной автобус врезался в знак «Пешеходный переход». В результате ДТП транспортное средство заблокировало разворот в сторону Владивостока.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших остается неизвестным. На месте аварии работают сотрудники полиции.
Напомним, в районе улицы Барклая неуправляемый авто марки Porsche Cayenne на полном ходу улетел с дороги. Приземлился транспорт в аккурат на чужом участке, при этом сделав «кульбит в воздухе».
Кроме того, во Владивостоке на пляже в бухте Щитовая водитель оказался в центре внимания из-за своей весьма необычной парковки. Мужчина заехал прямо на мусорный бак.