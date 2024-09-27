В Сочи в лобовом ночном ДТП пострадали четыре человека

Напомним, в Сочи в результате ДТП с двумя иномарками пострадали пассажирки. В социальных сетях очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, как детали машин раскиданы по всей проезжей части. Как рассказала kuban.aif.ru начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, водитель с абхазскими номерами на машине выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. В итоге пострадавших увезли в больницу на машине скорой помощи.