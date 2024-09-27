Акимат Шымкента два месяца препятствовал турецкому инвестору с проектом на Т3,2 млрд

Шымкент. 27 сентября. КазТАГ — Акимат Шымкента на протяжении двух месяцев не принимал решение о выделении земельного участка турецкому инвестору на строительство завода на Т3,2 млрд, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«Установлено, что на протяжении двух месяцев акимат не принимал решение о выделении земли участнику индустриальной зоны, что препятствовало инвестору в получении технических условий и других документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта по утвержденному графику», — говорится в сообщении.
Прокуратурой Шымкента защищены права турецкого инвестора, реализующего проект по строительству кондитерского завода на сумму свыше Т3,2 млрд, с созданием более 150 рабочих мест.
По акту надзора прокуратуры города акиматом вынесено постановление о выделении земельного участка. Инвестору также оказано содействие в получении архитектурно-планировочного задания и эскизного проекта.
«Виновное должностное лицо — заместитель руководителя управления предпринимательства привлечен к дисциплинарной ответственности», — дополнили в прокуратуре.