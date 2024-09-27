Акимат Шымкента два месяца препятствовал турецкому инвестору с проектом на Т3,2 млрд

«Установлено, что на протяжении двух месяцев акимат не принимал решение о выделении земли участнику индустриальной зоны, что препятствовало инвестору в получении технических условий и других документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта по утвержденному графику», — говорится в сообщении.