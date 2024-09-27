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Мужчина пытался дать взятку за регистрацию автомобиля в Хабаровске

Мошенники выдали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске перед судом предстанет 52-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина пытался поставить транспортное средство на государственный учет без соблюдения установленных правил. Для этого он в интернете вступил в переписку с мошенниками, которые представились сотрудниками полиции и обещали помощь в изготовлении документов за вознаграждение.

«Мужчина передал мнимым сотрудникам полиции больше 1,3 миллиона рублей», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Материалы дела направлены в суд. Параллельно расследуется уголовное дело по факту мошенничества.