Мужчина пытался дать взятку за регистрацию автомобиля в Хабаровске

В Хабаровске перед судом предстанет 52-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина пытался поставить транспортное средство на государственный учет без соблюдения установленных правил. Для этого он в интернете вступил в переписку с мошенниками, которые представились сотрудниками полиции и обещали помощь в изготовлении документов за вознаграждение.
«Мужчина передал мнимым сотрудникам полиции больше 1,3 миллиона рублей», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Материалы дела направлены в суд. Параллельно расследуется уголовное дело по факту мошенничества.