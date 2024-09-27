Минздрав Казахстана выбрал кулуарный способ решения стоящих перед ним задач — общественник

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Министерство здравоохранения Казахстана выбрало кулуарный способ решения стоящих перед ним задач, считает казахстанский общественный деятель, сооснователь Astana Open Dialogue Александр Данилов.
«В последние несколько месяцев наблюдается определенное затишье в общественно-политическом пространстве, можно сказать, что госаппарат практически не допускает срывов. Однако существует одно ведомство, которое выбивается из этого состояния — министерство здравоохранения. Минздрав ведет крайне странную политику — да, очевидно, что новый министр (Акмарал Альназарова — КазТАГ) получила в наследство ряд серьезных проблем, главная из которых — проблема бюджетирования отрасли. Однако, к сожалению, министерство выбрало кулуарный способ решения стоящих перед ними задач — и широкая общественность, как и стейкхолдеры, узнают о них из СМИ», — написал Данилов в пятницу на своем Telegram-канале.
Причем, отмечает он, «новости почти всегда негативны и действительно серьезно бьют по каждому казахстанцу — стоит вспомнить недавнее обсуждение изменений в оказании услуг ПМСП (первичной медико-санитарной помощи — КазТАГ)».
«Как и экспертам, так и широкой общественности неясны мотивы министерства здравоохранения — и прямо это связано с его закрытостью. И вопрос здесь не в бесконечном пиаре, а в здоровой стратегии — каждый казахстанец должен знать, что ведомство планирует сделать, какие проблемы у него существуют и как его руководители намерены их решать. Это ключевой момент деятельности государственных органов, но почему-то именно такое чувствительное ведомство его проваливает. К большому сожалению, не видно, чтобы разрабатываемые инициативы были оценены с точки зрения влияния на широкие слои населения», — обращает внимание общественник.
По его мнению, «попытки скинуть ответственность на СМИ или блогеров тоже выглядят достаточно наивно».
«И все это приводит к одному вопросу — а есть ли план действий министерства? Надеюсь, что данный текст будет воспринят министерством не как критика, а как возможность для изменений. Потому что подобное положение вещей может привести к достаточно серьезным проблемам», — заключил Данилов.
Напомним, 25 сентября КазТАГ сообщал, что правила оказания скорой медицинской помощи намерены изменить в Казахстане. В проекте предусмотрено, что все организации ПМСП обязаны создать мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы. 26 сентября минздрав выступил с заверениями, что скорая доедет до всех.