Минздрав Казахстана выбрал кулуарный способ решения стоящих перед ним задач — общественник

«Как и экспертам, так и широкой общественности неясны мотивы министерства здравоохранения — и прямо это связано с его закрытостью. И вопрос здесь не в бесконечном пиаре, а в здоровой стратегии — каждый казахстанец должен знать, что ведомство планирует сделать, какие проблемы у него существуют и как его руководители намерены их решать. Это ключевой момент деятельности государственных органов, но почему-то именно такое чувствительное ведомство его проваливает. К большому сожалению, не видно, чтобы разрабатываемые инициативы были оценены с точки зрения влияния на широкие слои населения», — обращает внимание общественник.