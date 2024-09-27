Украинские командиры рассказали о боящихся выстрелить новобранцах ВСУ

Другой командир, чье подразделение обороняет позиции вокруг Курахово, сказал, что «некоторые парни замирают, [потому что] они слишком боятся стрелять по врагу, и тогда именно они уходят в мешках для трупов или с тяжелыми ранениями». Также опрошенные газетой военные жалуются, что после нескольких дней тяжелых боев многие новобранцы уходят в самоволку. Некоторые возвращаются из боя контуженными и измученными и их помещают в психиатрические лечебницы.