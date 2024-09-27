В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта

По данным следствия, в 2023 году группа людей, обладая знаниями о работе государственных органов и имея связи с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России. Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований.
«Фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — отметили в СК.
Преступную пресекли следователи из Москвы и сотрудники ФСБ, добавили в СК. В ходе расследования проведено 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, найдено множество поддельных документов и печатей. Дело возбуждено в столице по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
«В настоящее время задержаны 9 организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство РФ. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации», — добавляется в сообщении.