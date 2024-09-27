В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта

По данным следствия, в 2023 году группа людей, обладая знаниями о работе государственных органов и имея связи с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России. Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований.