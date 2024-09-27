Казахстан намолотил почти 19 млн тонн зерна — МСХ

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Казахстан намолотил уже более 18,5 млн тонн зерна, сообщает министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.



«На сегодня по основным зерновым культурам убрано более 12,6 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 14,7 ц/га намолочено свыше 18,5 млн тонн зерна», — говорится в сообщении МСХ РК в пятницу.



Согласно информации, пшеница убрана на площади 9,8 млн га, при урожайности 14,1 ц/га намолочено 13,9 млн тонн, ячменя намолочено 3,2 млн тонн, овса — 245,4 тыс. тонн.



Также масличных намолочено 461,1 тыс. тонн, собрано порядка 2 млн тонн картофеля и 2,4 млн тонн овощных культур, а валовый сбор бахчевых превысил 2,5 млн тонн.