Житель Магнитогорска выплатит 50 тысяч компенсации за укус собаки

Житель Магнитогорска выплатит 50 тысяч рублей компенсации родителям школьницы, которую покусала его собака. Об этом сообщает пресс-служба Правобережного районного суда.
Истцом выступил отец девочки. Он требовал взыскать с владельца собаки полмиллиона рублей в качестве компенсации. Иск удовлетворили частично.
Суд установил, что 4 мая 2024 девочка каталась на самокате рядом с домом № 129 по улице Есенина. На дороге стоял автомобиль, в котором сидел хозяин собаки. Сама же овчарка гуляла рядом — без намордника и поводка. Внезапно пес бросился к девочке и укусил ее за бедро.
Владельца признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.4 4 статьи 3−1 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» за небезопасный выгул собаки.
Решение в законную силу не вступило.