Житель Магнитогорска выплатит 50 тысяч компенсации за укус собаки

Суд установил, что 4 мая 2024 девочка каталась на самокате рядом с домом № 129 по улице Есенина. На дороге стоял автомобиль, в котором сидел хозяин собаки. Сама же овчарка гуляла рядом — без намордника и поводка. Внезапно пес бросился к девочке и укусил ее за бедро.