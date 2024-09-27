«Доверился звонку от незнакомца»: житель Слюдянки отдал мошеннику миллион зная, что его могут обманывать

Очередной жертвой телефонных аферистов в этот раз стал 61-летний житель Слюдянки. Мужчине по позвонили с неизвестного номера и представились якобы полицейским. Дальше мошенник действовал по известной схеме. Он поведал, что злоумышленники хотят украсть со сберегательного счета сибиряка деньги и их нужно «спасти».
— Для убедительности злоумышленник назвал ФИО мужчины, а также рассказал о «проверочных мероприятиях» в отношении него, — поделились в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
Чтобы не допустить пропажи «кровно заработанных» мужчина решил выполнить требования звонившего. Он перевел на так называемый «безопасный счет» миллион рублей.
— Примечательно, что ранее полицейские проводили профилактическую беседу с мужчиной, по итогам которой вручили ему памятку. Но потерпевший не счел это важным и доверился звонку от незнакомца, — отметили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
В конечном итоге деньги все же были утеряны. А житель Слюдянки обратился за помощью к полицейским.