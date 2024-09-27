«Доверился звонку от незнакомца»: житель Слюдянки отдал мошеннику миллион зная, что его могут обманывать

Очередной жертвой телефонных аферистов в этот раз стал 61-летний житель Слюдянки. Мужчине по позвонили с неизвестного номера и представились якобы полицейским. Дальше мошенник действовал по известной схеме. Он поведал, что злоумышленники хотят украсть со сберегательного счета сибиряка деньги и их нужно «спасти».