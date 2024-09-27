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Суд смягчил приговор убийце чиновницы из Башкирии Дины Махияновой

Шестой кассационный суд в Самаре изменил приговор жителю Белорецка Алику Махиянову, который убил свою супругу, сотрудницу администрации Белорецка Дину Махиянову. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Отмечается, что рассмотрение апелляционной жалобы осужденного состоялось вчера, 26 сентября. Из приговора убрали несколько эпизодов по части 1 статьи 117 УК РФ «Истязание» и снизили по ней наказание до полутора лет. В результате Алика Махиянова приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Ранее назначенный ему срок сократили на два месяца.

Напомним, 14 августа прошлого года стало известно о смерти сотрудницы муниципалитета Дины Махияновой. Знакомая чиновницы рассказала о подробностях ее гибели. Бывшему мужу убитой чиновницы назначили 10 лет лишения свободы. Затем наказание смягчили до 9 лет 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.