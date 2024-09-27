Суд смягчил приговор убийце чиновницы из Башкирии Дины Махияновой

Отмечается, что рассмотрение апелляционной жалобы осужденного состоялось вчера, 26 сентября. Из приговора убрали несколько эпизодов по части 1 статьи 117 УК РФ «Истязание» и снизили по ней наказание до полутора лет. В результате Алика Махиянова приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Ранее назначенный ему срок сократили на два месяца.