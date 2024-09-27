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Самолет из Уфы получил угрозу уничтожения в воздухе

Сразу три российских авиарейса получили во время полета угрозы уничтожения в небе.

Сразу три российских авиарейса получили во время полета угрозы уничтожения в небе. Все случаи произошли, когда воздушные судна пролетали над южными регионами страны. Среди них оказался рейс из Уфы в Минеральные воды.

Пилот самолета авиакомпании «Азимут» сообщил, что в 12:30 он получил сообщение на английском языке: «Покиньте воздушный космос или готовьтесь к уничтожению». Аналогичные анонимные сообщения получили самолеты рейсов из Санкт-Петербурга в Беслан и из Москвы в Анталью. Посадки в аэропортах назначения прошли в штатном режиме.