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Заморозки ожидаются в ближайшие три дня в Алматы и ряде других южных регионов

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Заморозки ожидаются в ближайшие три дня в Алматы и ряде других южных регионов, передает корреспондент агентства. "Северо-западный антициклон…

Источник: КазТАГ

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Заморозки ожидаются в ближайшие три дня в Алматы и ряде других южных регионов, передает корреспондент агентства.

«Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков. И если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном пресс-службой РГП «Казгидромет» в пятницу прогнозе на 28—30 сентября.

Согласно информации, подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.

«Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе», — уточнили синоптики.

Отметим, что жители Алматы уже получили SMS-оповещения о предстоящих заморозках.

«28 сентября 2024 года в Алматы ожидаются заморозки до −2», — сказано в оповещении.