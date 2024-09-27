Заморозки ожидаются в ближайшие три дня в Алматы и ряде других южных регионов

«Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков. И если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном пресс-службой РГП «Казгидромет» в пятницу прогнозе на 28—30 сентября .