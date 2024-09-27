Астана. 27 сентября. КазТАГ — Заморозки ожидаются в ближайшие три дня в Алматы и ряде других южных регионов, передает корреспондент агентства.
«Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков. И если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном пресс-службой РГП «Казгидромет» в пятницу прогнозе на
Согласно информации, подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.
«Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе», — уточнили синоптики.
Отметим, что жители Алматы уже получили SMS-оповещения о предстоящих заморозках.
«28 сентября 2024 года в Алматы ожидаются заморозки до −2», — сказано в оповещении.