Туркестан. 27 сентября. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности Туркестанской области, сообщает пресс-служба Акорды.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новый “Дом дружбы” в Туркестане», — говорится в сообщении.
В комплексе, построенном по поручению президента, расположены учреждение «Қоғамдық келісім», совет ветеранов, совет матерей, совет медиации при областной Ассамблее народа Казахстана, а также представительства 11 этнокультурных объединений.
После осмотра здания глава государства провел встречу с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана.
«Я специально приехал на священную землю Туркестана. У региона светлое будущее. Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны, прежде всего, поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все Вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители пятидесяти национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом. По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.
В ходе встречи председатель совета аксакалов Созакбай Абдыкулов отметил позитивные изменения, происходящие в Туркестана, и поблагодарил за заботу о густонаселенном регионе со стороны государства.