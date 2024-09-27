Подозреваемая в краже уничтожила украшения из-за страха наказания в Акмолинской области

Кокшетау. 27 сентября. КазТАГ — В Акмолинской области раскрыли кражу золотых изделий на сумму Т460 тыс. Подозреваемая уничтожила украденные украшения, испугавшись уголовной ответственности, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«Кражу золотых изделий на сумму Т460 тыс. раскрыли акмолинские полицейские. Примечательно, что подозреваемая, испугавшись уголовной ответственности, уничтожила похищенное имущество», — говорится в сообщении в пятницу.
Инцидент произошел в поселке Аршалы, о чем потерпевшая сообщила 30 июля. Женщина заявила, что во время ее отсутствия в дом проникли неизвестные и похитили сумку с документами, золотыми украшениями и деньгами.
В результате подозреваемой оказалась жительница того же поселка, которая воспользовалась отсутствием хозяйки и украла сумку. Однако, испугавшись возможного наказания, женщина выбросила сумку с золотыми украшениями и документами в мусорный бак, оставив себе только наличные. Впоследствии содержимое бака было сожжено.
Подозреваемая признала свою вину, и следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела.