Подозреваемая в краже уничтожила украшения из-за страха наказания в Акмолинской области

В результате подозреваемой оказалась жительница того же поселка, которая воспользовалась отсутствием хозяйки и украла сумку. Однако, испугавшись возможного наказания, женщина выбросила сумку с золотыми украшениями и документами в мусорный бак, оставив себе только наличные. Впоследствии содержимое бака было сожжено.