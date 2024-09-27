Росгвардия обнаружила в ЛНР крупный схрон украинской армии

В июле сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. В тайнике хранили два гранатомета: Socrat шведского производства и M72A6 американского производства, а также 29 выстрелов ПГ-9. Помимо этого сотрудники ведомства обнаружили смеси веществ, которые входят в один из списков Организации по запрещению химического оружия.