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Екатеринбурженка 5 лет получала пособия на несуществующего ребенка

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга передано дело 35-летней местной жительницы, обманом получившей детские пособия на 2,6 млн рублей. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Женщина обвиняется по статье «Мошенничество при получении выплат, в крупном и особо крупном размерах». По версии следствия, женщина предоставила в госучреждения документы, содержащие заведомо ложные сведения о рождении ребенка для получения социальных выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей, единовременного пособия женщинам, родившим третьего и последующих детей.

Как позже выяснилось, эта женщина не только никого не усыновляла, но даже никогда не рожала. Тем не менее она регулярно получала разные детские пособия с 2019 по 2024 год.