Екатеринбурженка 5 лет получала пособия на несуществующего ребенка

Женщина обвиняется по статье «Мошенничество при получении выплат, в крупном и особо крупном размерах». По версии следствия, женщина предоставила в госучреждения документы, содержащие заведомо ложные сведения о рождении ребенка для получения социальных выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей, единовременного пособия женщинам, родившим третьего и последующих детей.
Как позже выяснилось, эта женщина не только никого не усыновляла, но даже никогда не рожала. Тем не менее она регулярно получала разные детские пособия с 2019 по 2024 год.