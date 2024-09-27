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Нового генсекретаря избрали в НОК Казахстана

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Нового генерального секретаря избрали в Национальном олимпийском комитете (НОК) Казахстана, сообащет пресс-служба НОК РК. "Хочу выразить благо…

Источник: КазТАГ

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Нового генерального секретаря избрали в Национальном олимпийском комитете (НОК) Казахстана, сообащет пресс-служба НОК РК.
«Хочу выразить благодарность всем членам генеральной ассамблеи за оказанное доверие и поддержку выдвинутой мною кандидатуры. Поздравляю Алимжана Акаева с избранием. Уверен, что его многолетний опыт и знания помогут достигнуть поставленных целей и задач», — резюмировал Геннадий Головкин.

Сегодня, 27 сентября, в Астане состоялась внеочередная генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Казахстана.

В заседании высшего органа управления НОК Казахстана приняли участие президент НОК Казахстана Геннадий Головкин, вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, а также президенты и представители 31 Национальной спортивной федерации по олимпийским видам спорта.

Геннадий Головкин отметил достижения спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Париже и подчеркнул, что соревновательный цикл еще продолжается. И подготовку к следующим Играм, которые пройдут в Лос-Анжелесе в 2028 году, необходимо начать уже сейчас.

Алимжан Акаев в течение семи лет возглавлял департамент международных отношений НОК Казахстана, где представлял интересы НОК Казахстана на международных форумах и конференциях, способствуя развитию международных спортивных связей и укреплению репутации Казахстана на мировой спортивной арене. С февраля 2024 года занимал должность советника президента НОК Казахстана по международным вопросам.

Ранее сообщалось, что президент НОК Казахстана Геннадий Головкин отозвал полномочия генерального секретаря организации Жанар Утешевой.