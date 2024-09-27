Нового генсекретаря избрали в НОК Казахстана

Геннадий Головкин отметил достижения спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Париже и подчеркнул, что соревновательный цикл еще продолжается. И подготовку к следующим Играм, которые пройдут в Лос-Анжелесе в 2028 году, необходимо начать уже сейчас.