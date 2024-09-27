Мужчина госпитализирован с ожогами с места пожара в ВКО

«Сегодня в селе Уланское Уланского района Восточно-Казахстанской области произошло возгорание частного жилого дома. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, хозяин дома упустил драгоценное время и обратился в службу спасения только тогда, когда окончательно убедился, что не может справиться с огнем. Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова, вынесли из огня три газовых баллона и ликвидировали пожар на площади 110 кв.м. В результате попытки самостоятельно потушить возгорание владелец дома 1975 года рождения госпитализирован с термическими ожогами», — говорится в сообщении в пятницу.