Под Петербургом конфликт пенсионерок из-за грибов закончился стрельбой

Издание «Деловой Петербург» в пятницу сообщило, что две пенсионерки не поделили место с грибами в районе посёлка Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области. Одна из женщин, которые случайно встретились в лесу, якобы обстреляла соперницу из пистолета «Оса», ранив её в бедро. Потерпевшей понадобилась медпомощь, она обратилась в полицию.