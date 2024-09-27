Под Петербургом конфликт пенсионерок из-за грибов закончился стрельбой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта при сборе грибов в Ленинградской области, где одна из любительниц «тихой охоты» якобы обстреляла соперницу из травматического пистолета, ранив её в ногу, подозреваемая задержана, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
Издание «Деловой Петербург» в пятницу сообщило, что две пенсионерки не поделили место с грибами в районе посёлка Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области. Одна из женщин, которые случайно встретились в лесу, якобы обстреляла соперницу из пистолета «Оса», ранив её в бедро. Потерпевшей понадобилась медпомощь, она обратилась в полицию.
«Задержанная факт стрельбы отрицает. “Осы” при ней не было. В настоящее время устанавливается, из чего были произведены четыре выстрела», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ранения у потерпевшей не носят серьезный характер, пенсионерка направлена на амбулаторное лечение.
Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по конфликту при сборе грибов РИА Новости пока не располагает.