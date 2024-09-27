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Госкомпанию оштрафовали почти на Т105 млн в Шымкенте

Туркестан. 27 сентября. КазТАГ — Государственную компанию оштрафовали почти на Т105 млн в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции. "Об…

Источник: КазТАГ

Туркестан. 27 сентября. КазТАГ — Государственную компанию оштрафовали почти на Т105 млн в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции.

«Обществу был наложен штраф в размере Т104,7 млн, и он был полностью взыскан в бюджет», — сообщил Косбаев.

АО «Социально-предпринимательская корпорация “Shymkent” оказалось под пристальным вниманием органов прокуратуры и департамента АЗРК. В результате проверки были выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением компании на рынке.

По данным, управление энергетики и инфраструктурного развития Шымкента нарушило законодательство при распределении объемов сжиженного нефтяного газа. В результате на руководителя управления был наложен штраф в размере 300 МРП.