Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W15 в Мадриде, сообщает пресс-служба федерации тенниса Казахстана.
«18-летняя Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W15 в Мадриде», — сообщили в ФТК в пятницу.
В четвертьфинальном матче теннисистка одержала победу над американкой Эми Жу со счетом 7:6 (7:0), 6:4. Теперь Жиенбаевой предстоит встретиться с первой сеянной турнира Дженни Дерст из Швейцарии.
Тем временем на турнире серии ITF W50 в Аргентине другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в третьем круге обыграла аргентинку Джулию Риеру — первую сеянную турнира. Куламбаева одержала победу со счетом 6:3, 0:6, 6:4 и теперь поборется за выход в полуфинал с испанкой Ирен Бурильо, посеянной под седьмым номером.