Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Тем временем на турнире серии ITF W50 в Аргентине другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в третьем круге обыграла аргентинку Джулию Риеру — первую сеянную турнира. Куламбаева одержала победу со счетом 6:3, 0:6, 6:4 и теперь поборется за выход в полуфинал с испанкой Ирен Бурильо, посеянной под седьмым номером.