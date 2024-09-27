Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Тойоты Корона сбил маленькую девочку на улице Военной в Новосибирске

Ребёнка увезли в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

На улице Военная, 12 в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля Тойота Корона сбил девочку-пешехода 2015 года рождения. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— На месте работал наряд ДПС. Уточняются все обстоятельства произошедшего, — информирует пресс-служба.

Девочку доставили в больницу. Характер полученных в результате аварии травм уточняется специалистами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на площади Ленина в Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя машинами. Все автомобили получили серьёзные повреждения при столкновении. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.